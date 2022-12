Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 14/12/2022 18:20

Rio - O ídolo do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, rebateu as críticas de Ronaldo Fenômeno. O pentacampeão minimizou as falas ex-jogador do Timão sobre a seleção brasileira e recebeu uma resposta pesada de Neto.

“Eu represento o povo, você representa os ricos. Eu não minto e nem passo pano para jogador. Você manda na CBF, eu não preciso de você. Como jogador é um fenômeno e eu não joguei 0,1% do que você jogou, mas eu sou muito melhor do que você como homem”, afirmou.

Além disso, o destaque do título do Brasileirão de 1990 ainda falou que não tem medo de Ronaldo e propôs uma conversa, quando o Fenômeno quisesse, para resolverem suas pendências.