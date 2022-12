Cristiano Ronaldo não foi bem em sua última Copa do Mundo por Portugal - AFP

Publicado 15/12/2022 18:30

Cristiano Ronaldo vai expandir seu "império" financeiro com um novo empreendimento de luxo em Portugal, que marca a incursão do atleta no mercado imobiliário. Ele participou pela última vez da Copa do Mundo com a seleção portuguesa.

Segundo o periódico português 'Jornal de Negócios', o atacante levará sua marca ao setor em parceria com Dionísio Pestana e um investimento de 50 milhões de euros (R$ 284 milhões, em conversão direta). O imóvel de luxo ficará na Praia Formosa, no Funchal, na Ilha da Madeira. O projeto chamado Pestana Residences CR7, segundo a reportagem, prevê a construção de 88 apartamentos.



Dionísio Pestana é fundador e presidente do Grupo Pestana. O empresário tem uma rede de hotéis e conta com negócios no imobiliário como casinos, campo de golfe e indústria cervejeira. É Licenciado em "Business Management" pela Universidade de Natal, África do Sul, onde nasceu. Ele disse que o plano com Cristiano Ronaldo é expandir os empreendimentos imobiliários em Portugal, descartando a possibilidade de internacionalização dos negócios porque, no momento, isso "não faz parte do plano estratégico".



Segundo a Forbes, a fortuna de Cristiano Ronaldo ganhou durante sua carreira é de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões, em conversão direta), tendo recebido US$ 115 milhões (R$ 610 milhões) entre maio de 2021 e maio de 2022. O jogador está atualmente sem contato, depois de romper com o Manchester United Entre seus negócios, ele tem academias, hotéis, restaurantes, marca de roupas e uma clínica capilar.



Eliminada nas quartas de final pelo Marrocos, assim como a seleção brasileira foi pela Croácia, a equipe de Portugal recebeu uma parte do pagamento de US$ 440 milhões da premiação da Fifa. Mesmo eliminadas do Mundial, as seleções receberam US$ 17 milhões (R$ 88,6 milhões). A divisão do valor com jogadores varia caso a caso.