Lyoto em evento nos EUA - Divulgação

Lyoto em evento nos EUADivulgação

Publicado 15/12/2022 14:26

Rio - O ex-campeão do UFC, Lyoto Machida participou nesta quarta-feira da segunda edição do “Bruno Avelar Home Experience” com Flávio Augusto e Tiago Brunet, uma mentoria sobre o network, na Flórida, nos Estados Unidos.

Foram nove horas de imersão tratando assuntos como vendas, inteligência emocional, empreendedorismo, network e muito mais. Além do atleta, Seu Elias e Marinalva Callegario também marcaram presença no evento.

Essa foi a terceira edição desse projeto. A primeira, no dia 06 de dezembro, foi com Paulo Vieira, responsável pelo maior treinamento de inteligência emocional do mundo. A próxima mentoria, em janeiro de 2023, será com Tiago Brunet e Thiago Nigro, no dia 15.