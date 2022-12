Henk Fraser não é mais técnico do Utrecht, da Holanda - Foto: Divulgação/Site oficial Utrecht

Publicado 15/12/2022 18:41

O técnico Henk Fraser pediu demissão do Utrecht, da Holanda, após apertar o pescoço do atacante Amin Younes. Em nota divulgada na última quarta-feira, o treinador se desculpou com todos os envolvidos no episódio e disse que a atitude não combina com ele.

“Isso nunca aconteceu comigo como treinador. Não combina comigo e não combina com o clube. Prejudiquei o clube com isso e isso machuca muitos, inclusive eu. É por isso que escolhi deixar o cargo de técnico do FC Utrecht. Não me reconheço em minhas ações e gostaria de pedir desculpas a todos os envolvidos”, disse o treinador, ao site oficial do clube.

Fraser chegou ao Utrecht no começo desta temporada. Sob seu comando, o time venceu sete jogos, empatou três e perdeu quatro no Campeonato Holandês. Atualmente, o clube ocupa a sétima colocação da Eredivise.

“No FC Utrecht, como em qualquer empresa e na sociedade como um todo, certas normas e valores se aplicam. Às vezes, no calor da batalha esportiva, os limites são explorados. Neste caso, Henk apresentou um comportamento que excede o limite do permitido, com o qual concordamos imediatamente, o que o levou a tomar esta decisão", explicou o gerente geral Thijs van Es.

Na carreira como jogador, Fraser somou passagens pelo Sparta Rotterdam, o próprio Utrecht, Roda e o Feyenoord. Todos estes são times da Holanda. Além disso, ele disputou a Copa do Mundo de 1990 pela Laranja Mecânica.

Já como treinador, além do Utrecht, Fraser trabalhou no ADO Den Haag, Vitesse, Sparta Rotterdam e nas categorias de base de outros clubes, como Feyenoord e PSV. Ele também já foi auxiliar técnico da seleção holandesa (sub-21 e profissional).