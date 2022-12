Momento em que Pepe abraça o técnico Fernando Santos durante o jogo entre Portugal e Suíça - FOTO: ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 15/12/2022 19:16

Pouco depois da oficialização da saída de Fernando Santos do comando da seleção de Portugal, Pepe se manifestou nas redes sociais para se despedir do treinador. Em publicação feita no Instagram, o zagueiro fez um agradecimento e destacou que o nome do técnico está marcado na história do futebol português. Abaixo, confira a postagem:

Obrigado Mister Fernando Santos!



Obrigado pelo trabalho, pela liderança, pelo compromisso.

Pelas alegrias e vitórias ao longo destes anos.

Obrigado por servir de forma exímia o futebol português e Portugal.

O seu nome fica marcado na História do Futebol Português.



Obrigado também a toda a sua equipa técnica por estes anos de partilha.



Somos Portugal

Fernando Santos assumiu o comando da seleção portuguesa em setembro de 2014. Com ele, os lusitanos conquistaram a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019.

Apesar disso, ele passou a receber críticas pelo desempenho da equipe, que é considerada por muitos a melhor geração de Portugal. Na Copa do Mundo de 2018, os lusitanos perderam para o Uruguai e caiu nas oitavas. Já no Mundial de 2022, a seleção portuguesa foi eliminada pelo Marrocos, nas quartas de final.

Uma das decisões que chamou a atenção durante seu trabalho foi barrar Cristiano Ronaldo do time titular no jogo contra a Suíça, válido pelas oitavas de final da Copa do Catar. O treinador optou pela entrada de Gonçalo Ramos, que marcou três gols na vitória por 6 a 1. Nas quartas, Cristiano começou novamente no banco, entrou no segundo tempo, mas não evitou a eliminação de Portugal na derrota por 1 a 0 para os Leões do Atlas.

Fernando Santos deixa o cargo com 109 jogos à frente de Portugal. No total, foram 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas.