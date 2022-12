Rio de Janeiro - RJ - 24/06/2019 - Futebol - Copa America 2019 - partida valida pela terceira rodada na fase de grupos - Chile x Uruguai - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - na foto, Suarez - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio de Janeiro - RJ - 24/06/2019 - Futebol - Copa America 2019 - partida valida pela terceira rodada na fase de grupos - Chile x Uruguai - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - na foto, Suarez - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/12/2022 20:17

O Grêmio retomou as negociações com o atacante Luis Suárez. As partes voltaram a conversar após o Tricolor Gaúcho ter sido procurado nas últimas horas. A informação foi dada primeiramente pela GZH.

"Soubemos que o negócio junto ao (Los Angeles) Galaxy teria caído e surgiu uma possibilidade de retomar. Sabemos que ele foi oferecido a outros clubes. Está sendo analisado internamente", disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, em entrevista à GZH.

Segundo informou o jornal, o principal entrave na negociação para um acerto é o salário do jogador. Enquanto o lado do uruguaio pede um valor de cerca de R$ 1,5 milhão, a direção do Tricolor tenta readequar a folha salarial.

Vale lembrar que, na época em que Suárez recusou a primeira proposta, um investidor ajudaria a pagar os vencimentos do atacante. O Grêmio, então, volta a estudar essa possibilidade, mas sabe que não será fácil. É improvável que o clube gaúcho consiga, no futuro, vender o atacante que tem, hoje, 35 anos.



Atualmente, o único centroavante do Tricolor é Diego Souza. O clube ainda tentou trazer Isidro Pitta, que jogou a última temporada pelo Juventude e pertence ao Huesca-ESP, mas não houve acordo.