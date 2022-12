Mundial de Clubes será no Marrocos - AFP

Mundial de Clubes será no MarrocosAFP

Publicado 17/12/2022 16:21

Rio - O novo formato do Mundial de Clubes não agradou à LaLiga. Neste sábado, a Liga Espanhola anunciou que irá à Justiça contra as mudanças no torneio decididas pela Fifa. A entidade decidiu que, a partir de 2025, a competição contará com 32 clubes, passará a ser disputada de quatro em quatro anos e terá duração de um mês, a exemplo do que acontece atualmente com a Copa do Mundo.

"A LaLiga já considera todas as opções legais após a decisão unilateral tomada pela FIFA, sem prévio conhecimento relativamente ao Campeonato do Mundo de clubes", diz um trecho do comunicado divulgado pela Liga Espanhola.

Segundo a LaLiga, o novo formato será extremamente prejudicial ao calendário. Além disso, clubes e jogadores seriam submetidos a "irreparáveis danos".

Confira o comunicado da LaLiga na íntegra:

"Depois do anúncio, na sexta-feira, dia 16 de dezembro, pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, de o Campeonato do Mundo de Clubes passar a contar com 32 equipas a partir de 2025 e a jogar-se só a cada quatro anos, e a sua intenção, ainda, de aumentar o número de jogos na fase de grupos do Mundial de Futebol Masculino de 2026 [de seleções], aumentando de três para quatro o número de encontros de cada seleção em cada grupo, como inicialmente estava acordado, a La Liga considera:



- estas decisões, tomadas de forma unilateral e sem aviso prévio, para precaver calendários de provas, com novos torneios, danifica de forma irreversível todo o ecossistema do futebol internacional;



- a FIFA apenas levou em consideração um reduzido número de clubes e de jogadores, quando no futebol profissional há muitas ligas profissionais, milhares de clubes e de jogadores que não tomam parte nestas competições. A FIFA parece tê-lo esquecido e só pensa nalguns, poucos, sem medir o impacto [que as alterações terão] em todo o futebol profissional;



- assim sendo, e com estas medidas, a FIFA afasta-se do seu objetivo: proteger os interesses de todo o ecossistema do futebol, e que o equilíbrio entre o futebol nacional e internacional deve ter em conta e fomentar, antes o benefício da modalidade em geral;



- dadas estas decisões, e tendo elas sido anunciadas sem consulta ou concordância das restantes partes diretamente afetadas por elas, como as Ligas nacionais, os clubes que as integram e os jogadores, a La Liga anuncia, pois, que tomará todas as ações legais para impedir um Mundial de Clubes com o formato anunciado;



- por último, a La Liga considera absolutamente inapropriado a FIFA decidir sem qualquer tipo de consulta ou acordo com as Ligas, as datas do próximo Mundial de Clubes (de 1 a 11 de fevereiro de 2023) [Marrocos]. Faltam menos de dois meses para estas datas, com impacto nos calendários das ligas domésticas, com datas fixas desde junho de 2022"