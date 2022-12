Manchester United venceu o Burnley por 2 a 0 - OLI SCARFF / AFP

Publicado 21/12/2022 19:43

Inglaterra - O Manchester United segue vivo na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, o time de Erik ten Hag recebeu o Burnley pelas oitavas de final do torneio eliminatório no Old Trafford e venceu a equipe comandada por Vincent Kompany por 2 a 0. Os gols foram marcados por Christian Eriksen e Marcus Rashford.

NA PEQUENA ÁREA

O Manchester United foi melhor no primeiro tempo e terminou a etapa inicial na frente. Aos 27 minutos, Bruno Fernandes achou lançamento perfeito para Wan-Bissaka na área, e o lateral mandou de primeira para o meio. Livre na pequena área, o dinamarquês Eriksen só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

MAIS UM

No segundo tempo, o time de Erik ten Hag ampliou o marcador aos 12 minutos. Rashford fez jogada individual, partiu em velocidade pela direita e encarou a marcação. O camisa 10 bateu forte da entrada da área e não deu chances de defesa para o goleiro Peacock-Farrell.



SITUAÇÃO

Com a vitória, os Red Devils estão classificados para as quartas de final do torneio. Agora, o clube aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase. A equipe luta pelo sexto título na competição, tendo sido a última em 2017.

SEQUÊNCIA

Manchester United e Burnley voltam a campo somente na próxima terça-feira, por Premier League e Championship, respectivamente. Os Diabos Vermelhos têm compromisso com o Nottingham Forest, em casa, enquanto os Clarets encaram o Birmingham, também em casa.