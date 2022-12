Pelé - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 21/12/2022 17:03

Rio - Pelé precisará passar o Natal internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A confirmação foi feita nesta quarta-feira pela filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, nas redes sociais. Segundo ela, a decisão foi tomada em conjunto entre a família e os médicos.

"Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … Einstein nos dá!!", escreveu Kely.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós", completou.

Kely também prometeu informar aos fãs de Pelé que em breve dará novas atualizações sobre o quadro de saúda do Rei e falou com bom humor sobre o pai.

"Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um Natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde !! Amamos vocês, daremos um update semana que vem", prometeu.

Pelé foi internado desde o dia 29 de novembro, para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele também sofreu uma infecção respiratória, o que atrasou o tratamento durante a internação.

No último domingo, Pelé assistiu à final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Após a partida, o Rei do Futebol fez uma postagem no Instagram parabenizando Lionel Messi e os argentinos pela conquista.