Júnior Coimbra, filho de Zico, contou detalhes sobre a 18ª edição do Jogo das EstrelasReprodução

Publicado 21/12/2022 16:34

Rio - O Maracanã se prepara para receber a 18ª edição do Jogo das Estrelas no próximo dia 28. O tradicional evento organizado por Zico trará, mais uma vez, o encontro de grandes ex-jogadores com destaques do futebol da atualidade. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, Júnior Coimbra, filho do ídolo do Flamengo e CEO do Jogo das Estrelas, falou sobre a expectativa para o evento e o retorno ao tradicional estádio. No ano passado, o jogo precisou ser realizado no Luso-Brasileiro por conta das obras no gramado do Maracanã.

"É volta do nosso grande evento. Voltar com o jogo depois de não ter conseguido fazer em 2020 (por conta da pandemia), e depois de fazer em 2021, nas circunstâncias que foram, é muito bom. A gente já havia feito em estádios pequenos, como o CFZ (Centro de Futebol Zico), mas o jogo virou um evento muito grande, então foi um desafio enorme fazer um jogo desse tamanho em um estádio menor. Me dá muito orgulho porque a gente conseguiu fazer um espetáculo bonito ano passado, mas é claro que a gente tinha expectativa de voltar para um estádio grande. E o Maracanã é a casa do Jogo das Estrelas. Lugar onde meu pai é o maior artilheiro e onde fizemos 11 edições do evento. Expectativa é de ter casa cheia e ser um espetáculo do nível que é o Jogo das Estrelas", destacou.

Em maio, Zico afirmou que havia convidado Paul Pogba para ser uma das atrações do evento. No entanto, Júnior Coimbra explicou que isto não será possível neste ano, mas confirmou que, em alguma edição, o astro francês estará presente.

"O Campeonato Italiano não para. Nessa data, tem jogo do futebol italiano. Mesmo ele estando machucado, o campeonato ainda está rolando. Infelizmente, esse ano não tem como ele vir, mas um dia a gente vai trazer, com certeza. Ele é fã, fez um encontro online com meu pai e ficou emocionado. Pogba sempre falou dele com muito carinho, então com certeza um dia a gente vai trazer", contou Júnior.

No ano passado, Zico estava com um problema no quadril, e, por conta disso, jogou por apenas seis minutos no seu tradicional evento. Para esse ano, Júnior Coimbra garantiu que o Galinho de Quintino está sem problemas no local, e que estará em campo por mais tempo.

"Lidando com meu pai a vida inteira, principalmente nos últimos anos, quando ele fala que não vai jogar o jogo todo, eu já sei que ele é capaz de estar em campo na partida inteira. Mas a nossa maior preocupação era o quadril e a cirurgia que ele fez em fevereiro. Ele só queria fazer a cirurgia pra voltar a ter uma qualidade de vida, mas teve uma recuperação surpreendente. Ele é muito dedicado e hoje é como se nem tivesse tido problemas no quadril. Voltou ao problema original que é o joelho, onde ele fez sete cirurgias. Continua com essas dores no joelho, mas não é pior que o quadril", disse Júnior, antes de completar, relembrando a cena em que Zico era substituído por conta da lesão no Jogo das Estrelas de 2021:

"Foi muito triste aquele cena. As pessoas não estavam vendo ele no dia a dia, mas aquele cena, dele saindo do campo daquela maneira causou um impacto muito grande. Muita gente estava chorando, achando que ele não ia voltar a andar, e na verdade era um problema crônico que ele não devia nem ter entrado no campo. Graças a Deus ele está super bem, o quadril está perfeito, só o joelho mesmo que vai ficar inchado depois do jogo, mas ele vai fazer de tudo para jogar o máximo que puder", completou.

Júnior Coimbra falou, ainda, sobre o convite feito ao meia Endrick, de 16 anos, e brincou, comparando a idade do meia do Palmeiras com Felipe, neto de Zico que entra em campo no final do Jogo das Estrelas.

"Chega a ser engraçado. O Felipe está com 15 anos e o Endrick com 16, sendo a segunda maior venda do futebol brasileiro. Suponho que seja um sonho pra ele também, jogar no maracanã, como uma atração do evento. Não sei se vamos conseguir fazer os dois (Endrick e Zico) jogarem juntos, porque tem muita gente do Flamengo e a galera quer ver meu pai junto com eles. Sempre foi um intuito do Jogo das Estrelas juntar jogadores do passado, do presente e do futuro, e que seja uma festa que fique pra sempre na memória das pessoas. Vai ser histórico, épico, e vai ficar guardado pra sempre nas nossas memórias".

No Jogo das Estrelas de 2019, Felipe, neto de Zico, levou uma bolada do ex-atacante Obina no final do jogo festivo. De forma humorada, Júnior Coimbra revelou que o ex-jogador do Flamengo prometeu um videogame ao afilhado, mas ainda não entregou. Obina, inclusive, chegou a ser convidado para a 18ª edição do evento, mas não poderá comparecer.

O Obina soltou a bomba e a bola explodiu no Felipe, neto do Zico. Doeu, tadinho...



Fim do #JogoDasEstrelas no Maracanã pic.twitter.com/M2Gcsz0gpp — Goleada Info (@goleada_info) December 28, 2019

"Eu tentei de tudo. O Obina até falou que está devendo um videogame pro meu afilhado, prometeu depois da bolada e não cumpriu até hoje. Mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer o reencontro porque o Obina não vai poder vir esse ano, mas o Felipe vai estar lá, com certeza", finalizou Júnior Coimbra.

O Jogo das Estrelas acontecerá no dia 28 de dezembro, no Maracanã. O Jogo dos Artistas será a preliminar do evento, com bola rolando a partir das 18h. Às 20h, Diogo Nogueira promete agitar o Maracanã comandando o show de abertura. O Jogo das Estrelas começará às 20h30 e terá mais de 40 jogadores aposentados ou em atividade.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Lucas Felbinger.