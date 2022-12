Brasil foi eliminado pela Croácia - AFP

Brasil foi eliminado pela CroáciaAFP

Publicado 22/12/2022 12:34

Nesta quinta-feira, a Fifa divulgou o novo ranking de seleções. Apesar de cair nas quartas de final da Copa do Catar, o Brasil se manteve no topo. Já a Argentina, campeã do Mundial, subiu uma posição e aparece na vice-liderança.

A Fifa explicou que, caso a Albiceleste tivesse vencido a França no tempo normal ou na prorrogação, teria conseguido passar o Brasil no ranking. O título, contudo, foi decidido nos pênaltis. Hoje, menos de três pontos separam as duas seleções.

Por falar na França, os Bleus subiram uma posição e figuram na terceira colocação do ranking. A Bélgica, que era a segunda colocada, aparece em quarto.

Também vale destacar que a Croácia subiu cinco posições e está em sétimo. Já Marrocos ganhou 11 posições e aparece no 11º lugar.

VEJA O RANKING

1) Brasil (1840.77 pontos)

2) Argentina (1838.38 pontos)

3) França (1823.39 pontos)

4) Bélgica (1781.30 pontos)

5) Inglaterra (1774.19 pontos)

6) Holanda (1740.92 pontos)

7) Croácia (1727.62 pontos)

8) Itália (1723.56 pontos)

9) Portugal (1702.54 pontos)

10) Espanha (1692.71 pontos)