Cristiano Ronaldo comemora gol de Portugal - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 22/12/2022 13:24 | Atualizado 22/12/2022 13:28

O futuro de Cristiano Ronaldo será na Arábia Saudita, segundo o jornal "Marca", da Espanha. Nesta quinta-feira, o diário esportivo informou que o atacante se comprometeu a assinar com o Al Nassr um contrato válido até 2030.

Segundo a matéria, Cristiano já decidiu viajar rumo a Riad, capital da Arábia Saudita, onde assinará o acordo. Nos primeiros dois anos e meio de vínculo, o português seria jogador do time. Na sequência, ele seria embaixador da candidatura do país árabe junto a Egito e Grécia para a Copa do Mundo de 2030.



O jornal também informa que a chegada do jogador a Riad é esperada a qualquer momento e que o acordo pode ser oficializado nas próximas horas.

Por fim, o Marca ainda explica que o contrato garante a Cristiano Ronaldo a bolada de 200 milhões de euros (pouco mais de R$ 1,09 bilhão) por temporada. O valor é referente ao período como jogador. A quantia aumentará quando ele passar a ser embaixador da candidatura para organizar a Copa do Mundo.

CR7 LIVRE NO MERCADO

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo está sem clube desde que rescindiu com o Manchester United, no fim de novembro. A saída aconteceu dias após uma entrevista em que o atacante faz críticas à diretoria dos Red Devils e ao técnico Erik Ten Hag.

Nela, o português acusou algumas pessoas de tentarem forçar sua saída do clube inglês. Além disso, ele disse que se sentiu traído.

Cristiano, aliás, chegou a ser afastado do time por ter se recusado a entrar em campo durante uma partida do Campeonato Inglês. A situação, na época, foi contornada. No entanto, as declarações dadas na entrevista foram a gota d'água para que a sua segunda passagem no United chegasse ao fim.