Louis van Gaal comandou a Holanda nas Copas de 2014 e 2022Alberto PIZZOLI / AFP

Durante um evento beneficente na Holanda, Louis van Gaal foi questionado se aceitaria comandar a seleção portuguesa. O treinador não confirmou nem negou, mas disse que, caso a proposta aconteça, ele a escutaria.

"Acabei a carreira, mas se Portugal me quiser, vou ouvir a proposta. É tudo o que tenho a dizer, não quero que pensem que estou me oferecendo", disse o treinador.

Vale lembrar que Van Gaal largou a aposentadoria para assumir a seleção holandesa em 2021. Ele permaneceu no cargo até a Copa do Mundo do Catar e será substituído por Ronald Koeman.

O treinador, aliás, tem casa no Algarve, região no sul de Portugal. Após deixar o Manchester United, em 2016, ele passou um período no local até voltar ao trabalho para comandar a Laranja Mecânica.

PORTUGAL

A saída de Fernando Santos da seleção portuguesa foi oficializada no dia 15 de dezembro. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que as duas partes concordaram em não dar prosseguimento ao trabalho do treinador, que tinha contrato até a Eurocopa de 2024.

De acordo com a imprensa portuguesa, o favorito para assumir a seleção é José Mourinho. Atualmente, ele comanda a Roma e tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada 2023/24.