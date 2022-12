Neymar está de volta ao PSG depois da Copa do Mundo do Catar - Foto: Divulgação/Twitter @PSGbrasil

Publicado 22/12/2022 13:54

Neymar e Marquinhos estão de volta ao PSG. Nesta quinta-feira, 13 dias após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar, a dupla retornou aos trabalhos no clube francês para a sequência da temporada.

Os dois, vale lembrar, reencontraram Mbappé e Hakimi, que voltaram ao Paris Saint-Germain na quarta-feira. O atacante foi vice-campeão da Copa do Mundo com a França. Já o lateral-direito ajudou Marrocos a conquistar o histórico quarto lugar do Mundial.

Em tempo: o PSG volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o RC Strasbourg no Parque dos Príncipes. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês.