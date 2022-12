Haaland marcou o primeiro gol da vitória do Manchester City contra o Liverpool - OLI SCARFF / AFP

Publicado 22/12/2022 20:40

Como esperado, Manchester City e Liverpool entregaram mais um grande jogo e protagonizaram uma partida bastante movimentada nesta quinta-feira (22) no City of Manchester Stadium. Desta vez, a equipe de Pep Guardiola levou a melhor, com os Citizens batendo os Reds por 3 a 2 e garantindo a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Os donos da casa acabaram por abrir o placar com o cometa Haaland, que ficou longe dos holofotes por ter ficado de fora da Copa do Mundo. Bastaram nove minutos para o norueguês aproveitar o cruzamento e estufar as redes, chegando a 24 gols em 19 jogos. O gol acordou o Liverpool, que empatou dez minutos depois com o jovem português Fábio Carvalho.

O segundo tempo foi quando o jogo esquentou de vez O City assumiu a dianteira do placar novamente com Mahrez, que recebeu belo lançamento de Rodri e estufou as redes. Logo na saída de bola, no entanto, Nuñez recebeu um belo lançamento em profundidade e apenas precisou rolar para Salah, que empatou a partida. Logo aos 13 minutos do segundo tempo, o gol da vitória saiu. Kevin De Bruyne prestou apoio ao escanteio curto e cruzou com perfeição para o zagueiro Nathan Aké marcar o terceiro e decisivo gol para os Citizens garantirem a classificação.

Com a classificação garantida, o Manchester City aguarda o sorteio para saber seu próximo adversário na Copa da Liga Inglesa. Na próxima semana, os Citizens enfrentam o Leeds United na quarta-feira (28) na volta da Premier League, enquanto o Liverpool encara o Aston Villa na próxima segunda-feira (26).