Enzo Fernandez foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo 2022 - Glyn KIRK / AFP

Publicado 22/12/2022 16:58

Um dos alvos mais cobiçados do mercado internacional, Enzo Fernández deve ser algo de uma feroz luta entre grandes times europeus na janela de transferências de janeiro. No entanto, o Benfica não quer facilitar a saída do jogador de 21 anos, tanto que, segundo o 'Record', recusou uma proposta de 100 milhões de euros (R$551 milhões) pelo atleta. O clube, no entanto, não foi revelado.

A diretriz do Benfica sobre Enzo Fernández e o assédio sobre o atleta é bem clara: o argentino só deixará o clube mediante o pagamento da cláusula de 120 milhões de euros (R$661 milhões), que rescinde o contrato do jogador. O volante foi eleito o melhor jovem jogador da Copa do Mundo e foi peça vital no título da Argentina.

O interesse em Enzo Fernández está intenso e vários clubes já teriam demonstrado a intenção de abrir negociações com o Benfica. O principal deles seria o Liverpool, que busca reforçar o setor do meio-campo, além de que o treinador Jurgen Klopp seria um grande admirador das qualidades do jovem atleta.

Contratado em junho por 10 milhões de euros (R$55 milhões) junto ao River Plate, Enzo Fernández assumiu um papel de protagonista de forma imediata na equipe do treinador Roger Schmidt. Até então, o argentino anotou três gols e quatro assistências em 24 jogos.