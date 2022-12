Dibu Martínez foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 22/12/2022 15:20

Buscando uma reposição para o goleiro Neuer, que está fora da temporada após quebrar a perna esquiando, o Bayern de Munique está mapeando o mercado na procura de um novo titular. O alvo da vez, segundo o "As", seria o argentino Emiliano Martinez, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar.

Atualmente no Aston Villa, 'Dibu' Martínez renovou seu contrato até 2027 após ser um dos destaques da Copa América, em 2021. No entanto, seu vínculo possui uma cláusula de rescisão que facilita sua saída para clubes que disputam a Liga dos Campeões.

Além de Martínez, outro nome que estaria no radar do clube alemão seria o do croata Livakovic, que também se destacou bastante durante a Copa do Mundo. Bastante valorizado, o arqueiro de 27 anos atualmente defende o Dínamo de Zagreb.

Durante a Copa do Mundo, Martínez atuou em sete partidas e sofreu oito gols, mas passou três jogos sem ser vazado. Ele protagonizou diversas grandes defesas durante a competição, principalmente no último lance da prorrogação, quando salvou um chute de Kolo Muani de forma elástica. Nos pênaltis, defendeu uma cobrança e sacramentou o tricampeonato argentino.