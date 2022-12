Mike Tyson - AFP

Publicado 22/12/2022 17:55

"Fui para o Brasil uma vez e fui preso por causa de um repórter. Mesmo preso, estava me divertindo na prisão", disse Mike Tyson, ex-pugilista considerado um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Ele veio ao país em 2005 após participar de um talk show com Diego Maradona, na Argentina, e se envolveu em grande polêmica.



O boxeador estava em uma casa noturna e foi filmado por um cinegrafista. Tyson percebeu a gravação e foi tirar satisfação. Uma discussão foi desencadeada e o lutador agrediu o homem com a câmera, o que gerou sua detenção pela polícia.



Mesmo com o caso, Mike Tyson guarda boas memórias do Brasil e dos brasileiros. O eterno demolidor diz nunca ter conhecido um lugar onde as pessoas fossem tão felizes. Por essa razão, refere-se ao Brasil como "País de Deus".



"Estive em vários pontos do mundo, conheci vários lugares, mas nunca vi um lugar onde as pessoas sejam mais felizes. Todo mundo sorrindo, bebendo, abraçando e beijando. Não tem caretas ou outras caras. Todo mundo simplesmente feliz nessa vida. O Brasil é simplesmente o País de Deus. E tem que ser, pois tudo lá é bonito! Os cachorros são bonitos, todo mundo é bonito. Os gatos, as praias, a areia e tudo", disse em making of de campanha publicitária para uma plataforma digital de apostas esportivas, da qual é embaixador.



Tyson também diz ser "abençoado pelos brasileiros", pela forma como até hoje é reverenciado como um dos nomes mais importantes da história do pugilismo mundial.



"Sou muito agradecido pelo modo como me tratam no Brasil. Sou muito grato por isso. Os brasileiros te deixam sem jeito com tanto amor que às vezes é até demais. Não aguento. Fico achando que ninguém merece ser tão bem tratado. Sou abençoado pelos brasileiros", completou.



Mike Tyson realizou 58 lutas e soma 50 vitórias (44 por nocaute), seis derrotas e duas sem resultado. Ele foi o campeão mundial peso-pesado mais jovem da história, com 20 anos.