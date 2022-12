José Mourinho durante o jogo entre Sassuolo e Roma - Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Publicado 23/12/2022 19:02

Após ser rejeitado pelo principal alvo Carlo Ancelotti, a CBF decidiu abrir negociações para a contratação de José Mourinho para o cargo de treinador da Seleção Brasileira. De acordo com o "Daily Mail", a confederação já negocia diretamente com o empresário do técnico português.

A ideia de Mourinho assumir a Seleção Brasileira surgiu após Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, enviar um representante à Europa em busca dos melhores nomes disponíveis do mercado. O português comanda atualmente a Roma, mas nunca escondeu o desejo de comandar uma seleção.

Embora não fale publicamente, a ideia da CBF é, sim, contratar um treinador estrangeiro após não se empolgar com as opções de técnicos brasileiros disponíveis no mercado. Mourinho, inclusive, também foi ventilado como possível substituto de Fernando Santos, que não deve permanecer no comando de Portugal.