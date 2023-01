Dillyene - Divulgação

Publicado 05/01/2023 12:44 | Atualizado 05/01/2023 16:09

Rio - A Bela do Flamengo, Dillyene comentou sobre o lançamento do seu primeiro clipe: "En Lockdown", que foi apresentado para mídia nesta semana. Ela falou sobre os bastidores do vídeo e por que compôs o single.

Depois de passar anos escrevendo, Dillyene decidiu se autoproduzir. Para seu primeiro single, a cantora decidiu trazer seu lado leve, divertido e dançante.

En Lockdown foi escrita durante a pandemia, um momento triste. “Essa música representa muito pra mim. Estávamos passando por momentos tensos e fiz a música me lembrando de que dias melhores viriam. Também quis trazer felicidade pra quem escuta”, conta.

A artista decidiu misturar influências pop brasileiras com a composição em francês para entregar ao público mais de seu background Brasil/França e trazer mais da sua personalidade para o lancamento.

Gravado no rio Sena em frente a Torre Eiffel, o clipe conta com visuais belissimos, com estética noturna, bem alegre e alto astral.

Dillyene conseguiu gravar em tempo recorde todas as cenas de seu clipe. A gravação começou às 5h da manhã e só terminou as 2h do dia seguinte, totalizando 21h horas de filmagem.

"Foi uma experiência ímpar poder co-dirigir e me fez aprender muito para os meus próximos projetos", finaliza.

Letra:

Dillyene En lockdown?

DILLYENE EM CONFINAMENTO

C’est le son de d’été ?

É O SOM DO VERÃO

Eh oui!

Eh SIM!

Vem comigo bebê!

Quand je te dis tu t’arrêtes

QUANDO EU TE FALO VOCÊ PARA

Jettes tes cheveux en arrière

JOGUE TEUS CABELOS PARA TRÁS

Bouges bien tes fesses jusqu’en l’air

MEXA TUA BUNDA ATÉ O AR

Descend et monte pour me plaire

DESÇA E SUBA PARA ME AGRADAR

Elle est canon et sait quoi porter

ELA É MARAVILHOSA E SABE O QUE USAR

Habillée en LV

VESTIDA EM LV

Elle les fait trop rêver

ELA OS FAZ SONHAR

Elle est pure désire

ELA É PURO DESEJO

Une île d’adrénaline

UMA ILHA DE ADRENALINA

Elle bouge et m’illumine

ELA MEXE E ME ILUMINA

Paie pas l’entrée

NÃO PAGA A ENTRADA

C’est l’invitée

É A CONVIDADA

Le tapis rouge la connaît

O TAPETE VERMELHO A CONHECE

Elle sent bon

ELA É PERFUMADA

Sent le Louis Vuitton

CHEIRA A LOUIS VUITTON

Son champagne préféré c’est le Dom Perignon

SEU CHAMPAGNE PREFERIDO É O DOM PERIGNON

Quand je te dis tu t’arrêtes

QUANDO EU TE FALO VOCÊ PARA

Jettes tes cheveux en arrière

JOGUE TEUS CABELOS PARA TRÁS

Bouges bien tes fesses jusqu’en l'air

MEXA A BUNDA PARA O AR

Descend et monte pour me plaire

DESÇA E SUBA PRA ME AGRADAR

Selfies et photos sur le miroir Elle actualise tous les soirs

SELFIES E FOTOS NO ESPELHO ELA ATUALIZA TODAS AS NOITES

Une petite robe pour s’exhiber

UM VESTIDINHO PARA SE AMOSTRAR

Elle te fait grave transpirer

ELA TE FAZ TRANSPIRAR

Elle bouge up et elle bouge down

ELA MEXE PRA CIMA E MEXE PRA BAIXO

Elle sait te me mettre en Lockdown

ELA SABE TE COLOCAR EM CONFINAMENTO

Elle bouge up et elle bouge down

ELA MEXE PRA CIMA E MEXE PRA BAIXO

Elle sait te me mettre en Lockdown

ELA SABE TE COLOCAR EM CONFINAMENTO

Elle bouge up et elle bouge down

ELA MEXE PRA CIMA E MEXE PRA BAIXO

Elle sait te me mettre en Lockdown

ELA SABE TE COLOCAR EM CONFINAMENTO

Quand je te dis tu t’arrêtes

QUANDO EU TE DIZER VOCÊ PARA

Jettes tes cheveux en arrière

JOGUE TEUS CABELOS PARA TRÁS

Bouges bien tes fesses jusqu’en l'air

MEXA A TUA BUNDA ATÉ O AR

Descend et monte pour me plaire

DESÇA E SUBA PARA ME AGRADAR

Paris, New York, Rio ou Madrid

PARIS, NEW YORK, RIO OU MADRID

L’ambiance est hot et elle bouge down

O AMBIENTE ESTÁ QUENTE E ELA MEXE PRA BAIXO

Elle bouge up et elle bouge down

ELA MEXE PRA CIMA E PRA BAIXO

Elle sait te me mettre en Lockdown

ELA SABE TE COLOCAR EM CONFINAMENTO

Quand je te dis tu t’arrêtes (Tu t'arrêtes ouais)

QUANDO EU TE FALO VOCÊ PARA (Você para yeh)

Jettes tes cheveux en arrière (En arrière

En arrière)

JOGUE TEUS CABELOS PARA TRÁS (PARA TRÁS PARA TRÁS)

Bouges bien tes fesses jusqu’en (l'air l'air l’air)

MEXA A TUA BUNDA ATÉ O AR (ar, ar, ar)

Descend et monte pour me plaire (plait plait plait plait plaire, Ouh oh ouh pour me plaire)

DESÇA E SUBA PRA ME AGRADAR (a a a a agradar, oh oh oh

Dillyene, En lockdown

DILLYENE, EM CONFINAMENTO

Dillyene, En Lockdown

DILLYENE, EM CONFINAMENTO