Publicado 06/01/2023 17:30

Rio - Lenda francesa, Thierry Henry tem a intenção de comandar a seleção belga e expôs seu desejo aos dirigentes, segundo o portal "HLN". O ex-jogador trabalhou como auxiliar técnico de Roberto Martínez nos Red Devils desde 2021 e está disposto a receber um salário menor em relação ao ex-treinador.

Buscando crescer na carreira, Henry começa a ganhar o apoio de nomes importantes da Bélgica, como Romelu Lukaku e Toby Alderweireld. A dupla participou das campanhas dos Red Devils nas últimas três Copas do Mundo e conquistaram um resultado histórico com o 3º lugar na Rússia, em 2018.

Roberto Martínez deixou a seleção belga após a decepcionante campanha no Mundial do Qatar. Em três jogos, a equipe europeia conquistou apenas uma vitória e um empate e caiu na fase de grupos com apenas um gol marcado. Marrocos e Croácia, que chegaram às semifinais, avançaram na chave.

Como jogador, Henry conquistou a Copa do Mundo 1998, Eurocopa 2020 e foi vice-campeão da Copa do Mundo 2006. Com as camisas de Arsenal e Barcelona, o ex-atacante foi um dos maiores destaques do futebol no início do século XXI.