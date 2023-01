Rodrygo - AFP

RodrygoAFP

Publicado 06/01/2023 17:00

Espanha - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti fez muitos elogios ao atacante Rodrygo, do Real Madrid, que foi destaque da vitória do clube espanhol sobre o Cacereño, na Copa do Rei, na última terça. O italiano afirmou que o jovem brasileiro já é visto por ele como titular.

"Para mim já é titular. Em cada jogo é importante, começando ou vindo do banco. Não há titulares, muito poucos. Tenho rodado um pouco o Vini e o Benzema , mas o Karim está lesionado e o Rodrygo joga de 9. O importante é que pode jogar em qualquer posição de ataque, porque a sua qualidade é tão grande que a posição não importa. Não é um especialista em posições, mas sim em futebol de ataque", afirmou.

Convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, Rodrygo perdeu uma penalidade na disputa contra a Croácia que eliminou o Brasil nas quartas de final da competição. Pelo Real, ele entrou em campo em 21 jogos, com oito gols e cinco assistências.