Ex-atleta anuncia que vive trisal com modelo e cantora | Esporte | O Dia

David Haye anunciou trisal com a modelo Sian Osbourne e a cantora irlandesa Una Healy - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2023 16:30

Rio - O ex-campeão de boxe David Haye, que namorava apenas a modelo Sian Osbourne, confirmou que atualmente vive um trisal com a cantora irlandesa Una Healy. Os três teriam passado as festas de fim de ano juntos em Londres, na Inglaterra, e no Marrocos.

David Haye, que tem 42 anos, namora a modelo Sian Osbourne desde 2020. O trisal é visto junto, pelo menos, desde outubro de 2022, quando os rumores começaram a ser ventilados na internet.

David postou uma foto nas redes sociais abraçado com as duas namoradas na beira de uma piscina. Nos stories, ele ainda falou sobre receber uma massagem de 90 minutos "a quatro mãos".

"Se uma imagem vale mais que mil palavras, então esta (na beira da piscina) diz exatamente o que precisa. Comecei janeiro com a energia correta, cercando-me de belos seres humanos compreensivos, que não julgam, mas me aceitam pelo meu eu autêntico", disse ele.

A cantora Una Healy também postou uma foto do trisal, em uma mesa de jantar, com uma mensagem para o ano novo.

"Comecei 2023 em um lugar confortável, me sentindo genuinamente feliz e em paz. Um brinde a este ano ser nosso" disse ela.

Britânico, o ex-pugilista peso-pesado foi campeão pela Associação Mundial de Boxe, entre 2009 e 2011, quando perdeu o título para o ucraniano Wladimir Klitschko. Em seu card profissional, o ex-atleta tem 27 lutas com 25 vitórias (23 por nocaute) e duas derrotas.