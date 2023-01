Jesualdo Ferreira foi treinador do Santos em 2020 - Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Jesualdo Ferreira foi treinador do Santos em 2020Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Publicado 06/01/2023 16:01

Ex-treinador do Santos, Jesualdo Ferreira viveu uma situação incomum no Zamalek, do Egito. Antes do confronto contra o El Dakhleya, o comandante português precisou cortar dois jogadores que estavam sob efeito da maconha. O presidente do clube, Mortada Mansour, afirmou que punirá os atletas.



"Ahmed Fetouh e o Abdallah Gomaa estavam sob a influência de maconha. Desrespeitaram o clube. Quando souberam que havia testes de drogas antes do jogo, decidiram não jogar. Disse-lhes que, quando o resultados fossem conhecidos, eles iriam embora. O (Jesualdo) Ferreira teve de trocar a escalaqção inicial por causa deles", explicou o dirigente à Zamalek TV.



Mansour ainda afirmou que iria abandonar o Campeonato Egípcio - o Zamalek é o atual vice-líder -, que iria impor uma multa de 20% no salário de todos os jogadores da equipe, além de suspender os suspeitos de uso de drogas e os colocar na lista de transferência.