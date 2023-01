Yann Sommer é goleiro do Borussia Mönchengladbach e da seleção suíça - Foto: Divulgação/Twitter Oficial Borussia Mönchengladbach

Publicado 06/01/2023 17:32

Após perder o goleiro Manuel Neuer pelo resto da temporada por lesão, o Bayern de Munique está mapeando o mercado europeu para encontrar uima reposição imediata para o time titular. Nesta sexta-feira (6), o diretor de futebol da equipe alemã confirmou o nome desejado: Yann Sommer.

Em entrevista à "Sky Sports", Hasan Salihamidzic afirmou que o goleiro suíço de 33 anos, que tem contrato com o Borussia Monchengladbach até o meio do ano de 2023, é o alvo do clube.

"Eu não gosto de falar sobre jogadores de outros clubes, mas Sommer é definitivamente um alvo", afirmou.

Salihamidzic também falou sobre o impacto da lesão sofrida por Neuer, que fraturou a perna enquanto esquiava após a Copa do Mundo e precisou passar por cirurgia. O diretor afirmou que o clube está analisando suas possibilidades para uma reposição.

"A lesão do Manuel Neuer nos prejudicou muito. Estamos checando nossas possibilidades e opções, e vamos tomar uma decisão em breve", completou.