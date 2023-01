Taça do Campeonato Carioca - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/01/2023 19:52

O Campeonato Carioca começa daqui uma semana, com a partida entre Flamengo e Audax. Detentora dos direitos de transmissão do torneio em 2023, a TV Bandeirantes está definindo os últimos detalhes para a cobertura do torneio.



De acordo com apuração do LANCE!, Sérgio Maurício será um dos narradores do torneio. No entanto, a Band ainda vai escolher mais um nome para o comando dos jogos, para dividir as ações com o locutor de Fórmula 1 da casa.

Carlos Alberto Reprodução



A ideia da Band é montar uma equipe com dois narradores e quatro ex-jogadores. A previsão para acertar os últimos detalhes é na próxima segunda-feira. As finais do Campeonato Carioca estão previstas para os dias 2 e 9 de abril.



Veja a lista dos jogos que serão transmitidos pela emissora nos próximos meses.

12/01 - 21h30 - Flamengo x Audax

14/01 - 16h - Resende x Fluminense

15/01 - 18h - Flamengo x Portuguesa

​17/01 - 21h10 - Fluminense x Nova Iguaçu

19/01 - 21h10 - Audax x Vasco

​21/01 - 16h - Flamengo x Nova Iguaçu

22/01 - 18h - Madureira x Fluminense

​24/01 - 21h10 - Bangu x Flamengo

​25/01 - 21h10 - Fluminense x Boavista

29/01 -18h - Fluminense x Botafogo

​01/02 - 21h10 - Flamengo x Boavista

​02/02 - 21h10 - Volta Redonda x Fluminense

05/02 - 18h - Fluminense x Audax

07/02 - 21h10 - Nova Iguaçu x Vasco

​12/02 - 18h - Fluminense x Vasco

15/02 - 21h10 - Volta Redonda x Flamengo

