Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al NassrJORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 07/01/2023 11:06

Arábia Saudita - O perfil oficial do Al-Nassr no Instagram chegou aos 10 milhões de seguidores. A página da equipe árabe, que contava com 800 mil seguidores antes da chegada de Cristiano Ronaldo, já é mais seguida que 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. Apenas o Flamengo, com 16 milhões, supera os números do Al-Nassr.

Além do grande aumento nos seguidores, a publicação do anuncio oficial da contratação de Cristiano Ronaldo no clube árabe já ultrapassou a marca de 33.8 milhões de curtidas. A postagem também possui um pouco mais de 1.3 milhão de comentários.

Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida desta rede social. Em seu perfil pessoal, o atacante português possui mais de 530 milhões de seguidores.