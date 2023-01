Último Flamengo x Vasco foi vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/01/2023 21:13

Rio - O clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, marcado para o dia 5 de março, pode ser disputado em São Luís, no Maranhão. A informação foi apurada pela reportagem do Jornal O Dia.

Uma pessoa da alta cúpula do futebol do Flamengo confirmou que um grupo de empresários já demonstrou interesse em levar o jogo para a capital maranhense. As partes se reunirão em breve para definir os próximos passos envolvendo a possível mudança do local da partida.

O duelo, a princípio, está marcado para o dia 5 de março, às 16h. Caso se confirme a mudança, este será o segundo confronto do Flamengo no Estadual fora do Rio. O duelo com o Madureira, pela segunda rodada da competição, será disputado em Cariacica, no Espírito Santo.

