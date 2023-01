Aboubakar foi o autor do gol da vitória de Camarões contra o Brasil na Copa do Mundo 2022 - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 06/01/2023 19:54



Com o limite de estrangeiros no elenco atingido, o Al-Nassr se viu obrigado a negociar um de seus jogadores para poder inscrever Cristiano Ronaldo nas competições oficiais da equipe. Após uma análise, o escolhido que deve ser negociado é o atacante camaronês Vincent Aboubakar. A informação é do "UOL".



Com contrato até junho de 2023, Vincent Aboubakar ficou conhecido por ser o algoz da única derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcando o gol da vitória de Camarões no último jogo válido da fase de grupos, no Catar. A tendência é que seu contrato seja rescindido.



Enquanto a situação com o atacante ainda não é resolvida, o Al-Nassr corre contra o tempo para inscrever Cristiano Ronaldo. A ideia é que o craque português, que irá custar cerca de 500 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) até o final de seu contrato aos cofres do clube saudita, faça sua estreia no dia 14 de janeiro contra o Al Shabab, fora de casa.

Desde que chegou ao Al-Nassr, em 2021, Vincent Aboubakar somou números sólidos pelo clube da Arábia Saudita. Ao todo, o atacante de 30 anos de idade somou 14 gols e nove assistências em 37 partidas.