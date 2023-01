Antony marcou o primeiro gol da vitória do Manchester United contra o Everton - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 06/01/2023 22:26

A boa fase do Manchester United continua. A equipe inglesa venceu o Everton nesta sexta-feira (6) por 3 a 1, no Old Trafford, e avançou na terceira fase da Copa da Inglaterra. No entanto, a equipe de Erik Ten Hag não teve vida fácil e precisou se esforçar para vencer os adversários que não vencem há sete jogos.



O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Antony, que afastou a zica que o acompanhava há três meses, aproveitando o cruzamento do inglês Marcus Rashford. No entanto, o empate do Everton saiu dez minutos depois após uma falha bizarra de De Gea, que se atrapalhou durante um fraco cruzamento e deixou a bola passar pelas suas duas pernas, deixando Conor Coady livre para empatar



O United, então, se impôs na partida e partiu para cima no segundo tempo. Grande destaque da partida, Marcus Rashford fez bela jogada individual aos seis minutos e cruzou rasteiro para a área para Conor Coady, desta vez contra, mandar para o fundo das redes. Por fim, o camisa 10 dos Red Devils fazer o terceiro, de pênalti, para selar a classificação.

O Manchester United volta à campo na próxima terça-feira (10) para enfrentar o Charlton Athletic pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, o Everton só volta a campo no dia 14, em casa, contra o Southampton pelo Campeonato Inglês.