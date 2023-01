Al Nassr terá que cortar um estrangeiro do elenco para inscrever Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 10/01/2023 10:52

A ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, surpreendeu o mundo todo. O técnico Rudi Garcia comparou a chegada do craque português ao futebol árabe com a ida de Pelé para o New York Cosmos, dos Estados Unidos, em 1975.

"Se eu puder fazer um comparativo sobre o Cristiano (Ronaldo), acho que parece um pouco com a chegada de Pelé aos Estados Unidos na sua época, algo notavelmente para o desenvolvimento do futebol, do esporte e da cultura na Arábia Saudita", disse em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Em 1975, Pelé assinou com o New York Cosmos, aos 35 anos, para o seu último ato na carreira, um ano após se despedir do Santos. Em sua biografia, o Rei do futebol explicou que aceitou a proposta do time americano após identificar que estava com problemas financeiros.

Cristiano Ronaldo estava livre no mercado desde dezembro, quando rompeu o contrato com o Manchester United, da Inglaterra. O atacante, de 37 anos, assinou contrato de dois anos por cerca de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) anualmente.

"Com grandes jogadores, é sempre mais fácil de trabalhar. É coisa de doido como colocou os holofotes sobre o nosso clube. Agora, todo mundo no mundo inteiro sabe onde está o Al Nassr. O Ronaldo trouxe um número inacreditável de seguidores. Vai além de jogar futebol", afirmou o treinador.

Cristiano Ronaldo deve estrear pelo Al Nassr no dia 22 de janeiro, contra o Al Ettifaq, pelo Campeonato Saudita. Porém, o primeiro jogo do craque português na Arábia Saudita deve ocorrer no dia 19, contra o Paris Saint-Germain, em amistoso.