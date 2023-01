Cristiano Ronaldo receberá cerca de R$ 1 bilhão por ano no Al Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo receberá cerca de R$ 1 bilhão por ano no Al NassrJORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 11/01/2023 10:03

Novo clube de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr negou em comunicado oficial que o contrato entre os dois envolve compromissos para uma futura candidatura da Arábia Saudita à Copa do Mundo.



A resposta do clube árabe se dá após vários veículos da imprensa europeia publicarem que o craque português iria participar de ações que ajudassem o país a ser sede da Copa do Mundo de 2030, em especial após o contrato, como embaixador.



"O Al Nassr gostaria de esclarecer que, ao contrário do que dizem os noticiários, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura à Copa do Mundo. Seu foco principal é Al Nassr e trabalhar com seus companheiros para ajudar o clube a alcançar o sucesso", diz a nota oficial.



Depois de seu contrato com o Manchester United ser rrescindido antes da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr até 2025.



O português receberá cerca de R$ 1 bilhão por ano, oriundos de salários e acordos de publicidade.