Campeonato Carioca de 2023 tem nova marcaDivulgação/Ferj

Publicado 11/01/2023 10:33

A BandSports confirmou que será o canal que transmitirá os jogos do Campeonato Carioca na TV fechada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), véspera do primeiro jogo da competição, entre Flamengo e Audax, em jogo antecipado pela quinta rodada.

De acordo com o comunicado da BandSports, serão mais de 50 jogos que passarão em todas as TVs por assinatura, com exceção dos jogos em que Botafogo e Vasco sejam os mandantes.



Botafogo e Vasco no YouTube



Os dois clubes, inclusive, acertaram com a Cazé TV, do streamer Casimiro, que transmitirá os jogos do Campeonato Carioca do Glorioso e do Cruz-Maltino no YouTube.



Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, o acordo de TV fechada com a Band não aumentará o valor que cada clube irá receber de cota de TV.



O Flamengo ficará com R$ 21 milhões, o Fluminense com R$ 14 milhões e os pequenos com R$ 2,5 milhões cada.



Premiação do Campeonato Carioca não está garantida



Apesar do acordo de TV para transmitir os jogos do Campeonato Carioca, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, em entrevista à Rádio Globo, não garantiu que haverá premiação para o campeão e o vice.



"Os recursos que chegarem além dessa garantia mínima serão destinados à premiação. Pode ser que ultrapasse um pouco, pode ser que seja extremamente elevado. É uma incógnita ainda, tudo pode acontecer. O céu é o limite", disse o dirigente na terça-feira.

Nos últimos dois anos, não houve premiação.