The Best será realizado no dia 27 de fevereiro, em Paris - VALERIANO DI DOMENICO / POOL / AFP

Publicado 11/01/2023 10:45

A Fifa definiu nesta quarta-feira (11) os últimos detalhes para realizar a cerimônia da entrega do prêmio 'The Best', referente a temporada 21/2022. A sétima edição do evento, que premia os melhores jogadores do mundo, será realizado no dia 27 de fevereiro, em Paris.

A entidade máxima do futebol vai compreender toda a temporada 2021/22 do futebol europeu e mais a metade da 2022/23, incluindo a Copa do Mundo do Catar, realizada entre novembro e dezembro. Com a inclusão do Mundial, o argentino Lionel Messi é o favorito.

Messi liderou a Argentina na conquista do título da Copa do Mundo com sete gols e três assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador da competição. O craque argentino não brilhou na temporada 2021/22, mas em 2022/23 já soma 12 gols e 14 assistências em 19 jogos pelo PSG.

O The Best terá critério diferente da Bola de Ouro. O prêmio da revista France Football levou em conta apenas o desempenho dos jogadores na temporada 2021/22 e, por isso, o atacante francês Benzema, do Real Madrid, foi eleito o melhor do mundo após liderar o Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões.

Além de Messi e Benzema, o francês Mbappé, do PSG, também é candidato ao prêmio. A votação do The Best é composta pelo técnico e o capitão das 211 associações de futebol filiadas à Fifa, além de um jornalista de cada um desses países.