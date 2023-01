Maiára Quiderolly - Reprodução / Internet

Maiára QuiderollyReprodução / Internet

Publicado 16/01/2023 14:18

Rio - A influenciadora Maiára Quiderolly foi mãe de João Gabriel, suposto filho do atacante Jô, em 28 de dezembro do ano passado. Desde então, os dois estão em discordância em relação à forma de fazer o teste de paternidade e, durante esta semana, tornaram a discussão pública através dos veículos de comunicação.

fotogaleria



O centroavante, que jogou no Ceará na última temporada, enviou um vídeo ao "R7", no qual afirma que está tentando fazer o exame de DNA há mais de dez dias e diz que Maiára está "querendo aparecer" por ter alegado que entraria na Justiça como forma de obrigá-lo a registrar o filho e prestar o teste de paternidade. O centroavante, que jogou no Ceará na última temporada, enviou um vídeo ao "R7", no qual afirma que está tentando fazer o exame de DNA há mais de dez dias e diz que Maiára está "querendo aparecer" por ter alegado que entraria na Justiça como forma de obrigá-lo a registrar o filho e prestar o teste de paternidade.

Nesse sábado, a influenciadora enviou uma nota à revista "Quem", emitida por seus advogados, rebatendo a declaração de Jô. Ela alega que não está dificultando o exame, mas apenas quer que ele seja efetuado em Araçatuba, onde mora com o filho, no interior de São Paulo. Maiára também nega que esteja tentando "expor o jogador".



A sugestão de Jô seria prestar o exame de DNA fragmentado, ou seja, em locais diferentes. O suposto filho faria o teste em Araçatuba e ele, no Rio de Janeiro. O jogador também ofereceu que um advogado de Maiára esteja presente durante a realização do exame. Para a influenciadora, todos os envolvidos devem estar presentes na coleta do material genético de ambos como "garantidor de confiabilidade".



Por último, os advogados de Maiara afirmam que, por "falta de êxito nas tratativas", João Gabriel será registrado sem informação quanto à paternidade.



Jô é casado com a empresária Claudia Santos. Os dois chegaram a terminar o relacionamento na época do vazamento do caso com Maiára, mas reataram o casamento um tempo depois.