Mykhailo Mudryk foi vendido para o ChelseaBEN STANSALL / AFP

Publicado 16/01/2023 12:16

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, acertou a venda do meia Mykhailo Mudryk, de 22 anos, para o Chelsea. O jogador assinou contrato de oito anos e meio, até junho de 2031, e o negócio pode custar até 100 milhões de euros (R$ 550 milhões) para os Blues. No último domingo (15), o jogador ucraniano foi apresentado aos torcedores no intervalo da partida contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês.

Após concluir a operação, o presidente do Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, anunciou nesta segunda-feira (16) que doará 25 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões) para o fundo "Coração de Azovstal", projeto criado para ajudar os soldados ucranianos na luta contra a invasão russa no país. O valor corresponde a 1 bilhão de Hryvnias, a moeda ucraniana, e é cerca de 25% do valor total da venda do jogador.

"Estou destinando 25 milhões de euros para ajudar nossos soldados e suas famílias. O dinheiro será usado para diferentes necessidades: desde tratamento médico e protético a apoio psicológico. Para garantir transparência, o projeto terá uma equipe independente de profissionais que vão estar em contato com os defensores de Azovstal, suas famílias, provedores de assistência e voluntários", disse o presidente.

Além de ajudar os soldados, o "Coração de Azovstal" ajuda também os familiares das vítimas da guerra de Mariupol, no sul da Ucrânia. A siderúrgica de Azovstal se tornou um marco da resistência ucraniana durante o cerco de Mariupol, que começou em abril de 2016. A invasão do exército russo à Ucrânia completará um ano no próximo dia 24 de fevereiro.

Mykhailo Mudryk foi vendido ao Chelsea por 70 milhões de euros fixos (R$ 388 milhões na cotação atual), além de 30 milhões de euros (R$ 166 milhões) em variáveis. O jogador é considerado a maior promessa do futebol ucraniano e soma 10 gols e oito assistências em 18 jogos oficiais pelo Shakhtar Donetsk. Ele também interessava ao Arsenal e Real Madrid.