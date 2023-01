Richarlison retornou de lesão no dérbi contra o Arsenal - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 16/01/2023 11:46

Richarlison voltou de lesão neste último domingo (15), na derrota do Tottenham diante do Arsenal por 2 a 0, em Londres, pelo Campeonato Inglês. O retorno do brasileiro foi marcado por polêmicas com os jogadores dos Gunners, incluindo o compatriota Gabriel Martinelli.

No segundo tempo do dérbi, Richarlison estava aquecendo na beira do gramado, quando reclamou que Martinelli estaria se jogando. Em seguida, quando o brasileiro foi cobrar um escanteio, ele esticou o braço para cumprimentar o camisa 9 do Tottenham, mas foi ignorado.

"Teve uma falta que o juiz deu e eu pedi para ele (Martinelli) parar de se jogar. Na hora, de sangue quente, acabei não dando a mão. Ele foi dar a mão e eu não quis. Peço desculpas a ele que é meu companheiro de Seleção. É um dérbi, estávamos de cabeça quente e não quis dar a mão", explicou à ESPN Brasil.

Mas a maior polêmica de Richarlison foi após o apito final. O camisa 9 do Tottenham enquadrou o goleiro Ramsdale, do Arsenal, após ele provocar a torcida enquanto comemorava a vitória. Richarlison não gostou da atitude e saiu em defesa dos seus torcedores.

"O que eu não gostei foi o goleiro deles (Ramsdale) ir comemorar em um desrespeito à nossa torcida ali. Fui cobrá-lo, pois eles tem a torcida deles e tem que comemorar com eles, e não ficar de gracinha com a nossa torcida", afirmou.

O Arsenal venceu o Tottenham por 2 a 0, chegou aos 47 pontos e abriu oito de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Já os Spurs ocupam o quinto lugar, com 33.