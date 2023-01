Declan Rice é um dos grandes destaques do West Ham - JEFF PACHOUD/AFP

Publicado 16/01/2023 15:13

Depois de perder a disputa contra o rival Chelsea pela contratação do ucraniano Mykhaylo Mudryk, o Arsenal definiu sua nova prioridade no mercado para a janela de transferências de janeiro. Trata-se do volante Declan Rice, que atua pelo West Ham e é convocado regularmente pela Seleção Inglesa. A informação é do "The Times".

A diretoria do Arsenal sabe que a contratação de Declan Rice será bastante difícil e que a concorrência é grande, incluindo o Manchester United. No entanto, os 'Gunners' acham que a liderança no Campeonato Inglês é o suficiente para convencer o volante a assinar com o clube. A ideia é que a proposta da equipe seja no valor de 80 milhões de libras (R$ 508 milhões).

Declan Rice é um dos principais jogadores do West Ham, mas possui contrato até 2024 e já recusou inúmeras ofertas de renovação com os 'Hammers', deixando claro sua intenção de buscar novos ares assim que possível.

Aos 24 anos de idade, Declan Rice é formado nas categorias de base do West Ham e atua nos profissionais desde 2017. Na atual temporada, o volante disputou 25 jogos, marcando um gol e duas assistências.