Danilo, ex-Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo Nottingham ForestNottingham Forest/Divulgação

Publicado 16/01/2023 19:12

O Nottingham Forest anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira (16) a contratação do volante Danilo, adquirido junto ao Palmeiras. O comunicado foi emitido através das redes sociais do clube inglês.

O clube inglês, que acertou a contratação por cerca de 20 milhões de libras (R$ 127 milhões), assinou contrato com o jogador brasileiro de 21 anos por seis anos e meio. Existe a expectativa que o ex-Palmeiras assuma a titularidade na posição de imediato, se juntando aos brasileiros Renan Lodi e Gustavo Scarpa.

"Conheci um pouco a história do clube e vi que já tinham conquistado duas Champions League. Falei com o Gustavo Scarpa também, e ele me disse que Nottingham é uma grande cidade e o Forest tem um elenco de qualidade com uma equipe muito boa", afirmou.

Prata da casa no Palmeiras, o jovem volante Danilo já conquistou o bicampeonato da Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. É um dos nomes mais cotados para participar do próximo ciclo na Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo de 2026.