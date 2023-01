Luis Suárez em treino do Grêmio - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Luis Suárez em treino do GrêmioFOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Publicado 16/01/2023 20:09

Luis Suárez pode estrear pelo Grêmio já nesta terça-feira. Isso porque ele foi relacionado pelo técnico Renato Portaluppi para a partida contra o São Luiz, que acontece às 19h30, válida pela Recopa Gaúcha. O jogo acontecerá na Arena do Grêmio.

O nome de Suárez, aliás, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. Dessa forma, ele está regularizado para entrar em campo com a camisa do Tricolor Gaúcho.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a decisão da #RecopaGaúcha2023, contra o São Luiz.

Também vale destacar que outros sete reforços apareceram no BID e ficam à disposição de Renato. São eles: Reinaldo, Caraballo, Fábio, Everton Galdino, Pepê, Bruno Uvini e Gustavinho.

Entretanto, por outro lado, o meio-campista Cristaldo, ex-Huracán, e o lateral-direito João Pedro, ex-Porto, ficam de fora. Os dois ainda não foram regularizados.

Um provável Flamengo para enfrentar o São Luiz tem: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê e Campaz; Bitello, Ferreira e Luis Suárez (Diego Souza).