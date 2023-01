Pepe, atual zagueiro do Porto, desfalcará a seleção portuguesa na Liga das Nações - Foto: AFP

Pepe, atual zagueiro do Porto, desfalcará a seleção portuguesa na Liga das NaçõesFoto: AFP

Publicado 16/01/2023 20:06

Aos 39 anos de idade, o zagueiro Pepe não deve parar tão cedo de jogar bola. De acordo com o "UOL", o português está em negociações avançadas para renovar seu contrato com o Porto por mais duas temporadas, até junho de 2025.

Ídolo do clube português, o zagueiro garante sua permanência até os seus 42 anos de idade para delírio da torcida do Porto. Em duas passagens pela equipe, o ex-Real Madrid já soma oito temporadas pelos 'Dragões'.

Mesmo com a idade avançada, Pepe continua titular absoluto da equipe portuguesa e até mesmo da seleção, sendo titular na Copa do Mundo do Catar. Panorama que, inclusive, não deve mudar em breve.

Na atual temporada, Pepe disputou 17 jogos com a camisa e é considerado homem de total confiança do treinador Sergio Conceição.