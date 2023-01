Cristiano Ronaldo é a principal contratação do Al Nassr, da Arábia Saudita - AFP

Cristiano Ronaldo é a principal contratação do Al Nassr, da Arábia SauditaAFP

Publicado 16/01/2023 21:28

Quase três semanas depois de ser anunciado pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo tem data para estrear no futebol da Arábia Saudita. Será nesta quinta-feira, no amistoso entre um time combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal contra o PSG.

O jogo amistoso, que marcará o reencontro de Cristiano Ronaldo com Messi, é válido pela Riyadh Season Cup. O técnico Marcelo Gallardo, que fez história no River Plate, dirigirá o time local.

Em tempo: a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr acontecerá no próximo domingo, às 14h30 (de Brasília), contra o Al-Ettifaq.