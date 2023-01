Maiára Quiderolly - Reprodução / Internet

Maiára QuiderollyReprodução / Internet

Publicado 27/01/2023 17:20

Rio - Maiára Quiderolly falou com seus seguidores no Instagram sobre o caso polêmico envolvendo o filho João Gabriel. A influenciadora afirma que o menino nasceu da relação extraconjugal com o jogador Jô, ex-Corinthians e Atlético-MG.

Apesar da certeza da mulher, o atleta ainda não reconheceu o filho e irá passar por exame de teste de DNA. Em desabafo, a influencer falou que ainda espera a iniciativa do suposto pai da criança, porém afirmou que já registrou a criança no cartório.

"O Gabriel já está registrado, mas só no meu nome por enquanto. Está tudo certo. Não estou andando com o menino por aí sem registro. Eu e o genitor já havíamos entrado em um acordo, por meio de nossos advogados, quando eu soube que ele ia ter que viajar a trabalho. Os advogados dele comunicaram meus advogados. Não vou ficar brigando e criando uma guerra por conta de meses que ele vai ficar fora. É trabalho dele. Ele voltando, a gente faz o exame e arruma a certidão", contou Máira.

Além disso, a influenciadora afirmou que não entrou na justiça para o pedido de teste de DNA. Ela também desmentiu a acusação do jogador, que garantiu recentemente que Maiára dificultou a execução do procedimento para comprovação da paternidade.

"Se eu achasse que ele está fazendo de má-fé, eu entraria na Justiça e brigaria. Mas é trabalho. Deixa a pessoa ir trabalhar. Ele não veio fazer por conta do trabalho, não foi porque um não quis ou o outro não foi. Eu não aceitei de início da maneira como ele queria, fragmentada porque não acho certo", explicou.

Maiára ainda negou qualquer intensão de se reaproximar do jogador e falou sobre o desejo de Jô em não participar da vida de João Gabriel.

"Como ele mesmo disse, 'independente do resultado, cada um para o seu lado'. Ele não faz questão de conviver com o João. Eu não impeço, mas também não faço questão. O João tem a mamãe dele maravilhosa toda para ele. Então, está tudo bem. Não quero aproximação nenhuma", concluiu.