Esta camisa do Barcelona leva as cores da Catalunha - Foto: Divulgação/Barcelona

Esta camisa do Barcelona leva as cores da CatalunhaFoto: Divulgação/Barcelona

Publicado 27/01/2023 16:19

Nesta sexta-feira, o Barcelona lançou uma nova camisa para a temporada 2022/23. A peça, que leva as cores da Catalunha, homenageia as raízes do clube e é inspirada na braçadeira de capitão do time.

O escudo do Barça aparece ao centro da camisa, que leva quatro listras horizontais na região do peito. Nas mangas, há detalhes nas cores do clube. O restante da peça, os calções e meiões são amarelos. Veja como ficou:

fotogaleria

O vídeo de lançamento foi gravado na Casa Mila. O local, que é uma das representações mais icônicas da arquitetura catalã, é um dos principais pontos turísticos de Barcelona.

Uma homenagem às nossas raízes.

Um novo uniforme com muito sentimento.



+CATALUNYA +BARÇA pic.twitter.com/QcZFfie0yq — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 27, 2023

Cabe destacar que esta é apenas a segunda vez que o Barcelona lança quatro camisas em uma mesma temporada.

A estreia do novo uniforme acontecerá neste sábado, às 12h15 (de Brasília), no jogo contra o Girona no Estádio Municipal de Montilivi, válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente, o Barça é o líder da competição, com 44 pontos.