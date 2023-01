Mbappé foi o capitão do time na vitória do PSG sobre o Pays de Cassel - FOTO: Francois LO PRESTI / AFP

Publicado 27/01/2023 16:00

Paris - Após dar a braçadeira de capitão para Kylian Mbappé em jogo da Copa da França e afirmar que o atacante seria uma espécie de suplente na ausência de Marquinhos, Christophe Galtier se explicou ao ver que sua declaração não caiu bem aos ouvidos de Presnel Kimpembe, zagueiro do PSG.

"Faço a mea culpa. Kylian é um dos vice-capitães deste grupo. Temos um capitão (Marquinhos) e quatro vices, Kim (Kimpembe), Marco (Verratti), Kylian (Mbappé) e Sergio (Ramos). Existe o critério da antiguidade que é importante. Quando o Marqui não está, há um vice-capitão. Kim e Marco não estavam lá na segunda-feira (contra o Pays de Cassel). Decidi por Kylian. Claro que vi o tweet de Kim. Claro que prefiro conversar cara a cara. Tive uma reunião com Kim para explicar o que estou explicando para você", disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.



Com isso, Galtier contorna mais uma situação embaraçosa em seu curto período como treinador do PSG. Classificado na Copa da França, o clube lidera o Campeonato Francês e tem um compromisso chave contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League a partir do próximo mês.



Desde que renovou seu contrato com o PSG, Kylian Mbappé vem ganhando um protagonismo ainda maior no Parque dos Príncipes. Além de ser promovido a uma espécie de vice-capitão, o atleta também tem a prioridade nas cobranças de pênaltis da equipe, o que antes pertencia a Neymar.