Roberto Firmino em ação pelo LiverpoolFilippo Monteforte / AFP

Publicado 27/01/2023 16:26

Em final de contrato com o Liverpool, Roberto Firmino entrou na mira de outro gigante europeu. Segundo o "La Gazzeta Dello Sport", o atacante de 31 anos chamou a atenção da Internazionale, que busca contar com ele para a próxima temporada.

A vinda de Firmino à Inter depende da saída de Romelu Lukaku da equipe. O belga está emprestado à equipe da Itália junto ao Chelsea, e até agora não vem tendo um bom desempenho que outrora teve na 'Nerazzurri'. Até agora, apenas disputou oito jogos na temporada e marcou apenas dois gols.

Sabendo disso, Lukaku precisa provar o seu valor para ser contratado em definitivo pela Inter, já que, o cenário atual, é de que essa transferência não ocorra. Além disso, a compra de Firmino seria visto pelo time como algo, financeiramente dizendo, mais tranquilo, sabendo que o preço que a equipe da Itália pagaria no brasileiro seria metade do que pelo belga.

Firmino está na sua 8ª temporada jogando pelo Liverpool, e, por muito tempo, foi uma das grandes estrelas da equipe. Ao todo, possui 348 jogos, 107 gols e 71 assistências. Porém, em 2022/23, perdeu espaço na equipe titular, principalmente após a chegada do uruguaio Darwín Nuñez e do holandês Cody Gakpo. Faltando seis meses para encerrar o contrato, ainda não sabe se o Reds renovará com o brasileiro.