Gianni Infantino é o presidente da FifaOdd ANDERSEN / AFP

Publicado 27/01/2023 17:02

Nesta sexta-feira, o Comitê Disciplinar da Fifa anunciou uma série de decisões em relação à confusão que ocorreu no fim do jogo entre Uruguai e Gana, válido pela Copa do Mundo do Catar. Além da Federação Uruguaia de Futebol, José María Giménez, Fernando Muslera, Edinson Cavani e Diego Godín foram punidos.

Naquela ocasião, apesar da vitória por 2 a 0, o Uruguai acabou eliminado do Mundial, já que a Coreia do Sul venceu Portugal e levou a melhor do que a Celeste no critério de gols-pró. Se a seleção uruguaia tivesse marcado mais um gol contra Gana, teria avançado às oitavas da competição.

VEJA AS PUNIÇÕES

- A Associação Uruguaia de Futebol: fechamento parcial do estádio (as arquibancadas atrás dos gols) em sua próxima partida internacional da FIFA “A” como associação anfitriã e multa de 50 mil francos suíços (quase R$ 275 mil).

- José María Giménez: quatro jogos de suspensão pela seleção, prestação de serviços comunitários através do futebol e multa de 20 mil francos suíços (quase R$ 110 mil).

- Fernando Muslera: quatro jogos de suspensão pela seleção, prestação de serviços comunitários através do futebol e multa de 20 mil francos suíços (quase R$ 110 mil).

- Edinson Cavani: suspensão de um jogo pela seleção, prestação de serviços comunitários através do futebol e multa de 15 mil francos suíços (quase R$ 82,5 mil reais).

- Diego Godín: suspensão de um jogo pela seleção, prestação de serviços comunitários através do futebol e multa de 15 mil francos suíços (quase R$ 82,5 mil reais).