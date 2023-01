Nino e Vitor Cuesta são as referências das defesas de Fluminense e Botafogo, respectivamente - Mailson Santana/Fluminense FC e Vitor Silva/Botafogo FR

Publicado 29/01/2023 08:00

Rio - Fluminense e Botafogo realizam neste domingo (29) o primeiro clássico do futebol carioca em 2023. O Clássico Vovô será realizado às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O jogo marca o reencontro de duas equipes que protagonizaram duelos agitados e recheados de polêmicas em 2022.

O Clássico Vovô deste domingo será o primeiro grande teste para as duas equipes e colocará à prova os sistemas defensivos. O Fluminense, embora vazado contra o Boavista, chegou a ficar cinco jogos seguidos sem sofrer gols. Já o Botafogo, encontrou uma consistência que foi fundamental para a arrancada na reta final do no ano passado.

O Fluminense chega em melhor fase para o clássico. Antes de ser vazado contra o Boavista, o Time de Guerreiros chegou a alcançar cinco partidas sem sofrer gols, dentro de uma sequência de oito vitórias consecutivas. Ao todo, são 11 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e três empates.

Já o sistema defensivo do Botafogo, com titular ou time alternativo, não chegou a encaixar uma sequência de jogos sem ser vazado. Porém, a defesa foi determinante para a virada de chave no final da temporada passada. Nos últimos dez jogos, o Alvinegro venceu cinco e não foi vazado três vezes.

No ano passado, Manoel se firmou ao lado de Nino na zaga tricolor. Já do lado alvinegro, Adryelson ganhou espaço ao lado de Victor Cuesta. Duas duplas que se complementaram e foram fundamentais para o sucesso dos trabalhos dos treinadores Fernando Diniz e Luís Castro.

O início de temporada das duas equipes com o time titular foi animador. Ambos jogaram duas vezes com os titulares e venceram. Nas duas ocasiões, o Fluminense não foi vazado. Já o Botafogo, sofreu um gol contra o Volta Redonda, mas não foi vazado na vitória sobre o Madureira por 2 a 0 e mostrou evolução.

Mais um motivo que serve como teste é o histórico do confronto. Nos últimos oito jogos, houve pelo menos uma bola na rede. O Fluminense marcou, ao menos uma vez, em todas ocasiões, enquanto o Botafogo passou em branco quatro vezes. No último confronto, o Clássico Vovô terminou empatado por 2 a 2.