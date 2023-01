Partida entre Nova Iguaçu e Bangu foi adiada após fortes chuvas - Vitor Melo/Nova Iguaçu FC

Partida entre Nova Iguaçu e Bangu foi adiada após fortes chuvasVitor Melo/Nova Iguaçu FC

Publicado 28/01/2023 21:13

Devido às fortes chuvas que atingiram Nova Iguaçu, o jogo entre Nova Iguaçu e Bangu, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, foi interrompido e será retomado neste domingo (29), às 15h30. Até a interrupção, a equipe da casa vencia o jogo pelo placar de 1 a 0.



A partida começou com Nova Iguaçu buscando sair da lanterna do Campeonato e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos, com gol de Michel. Apesar do clima adverso, a primeira etapa seguiu e quase foi para o intervalo em 3 a 0 para a 'Pantera da Baixada', que teve outras chances com Paulo Henrique e Ícaro.



Entretanto, logo no início da segunda etapa, aos oito minutos, o jogo foi interrompido devido às chuvas intensas que tornavam a prática do futebol perigosa. A partida ficou paralisada por cerca de 50 minutos até a decisão final pelo adiamento ser oficializada.

Através das redes sociais, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou formalmente o adiamento da partida para este domingo (29). Confira:

"Devido às fortes chuvas, a partida entre Nova Iguaçu e Bangu foi interrompida e terá sua continuidade amanhã, às 15:30, com transmissão da Cariocão TV no YouTube", afirma a federação em nota.



Com o adiamento da partida, o domingo será de muita emoção no Campeonato Carioca. Além de Nova Iguaçu e Bangu, teremos Resende x Portuguesa, Fluminense x Botafogo e Boavista x Madureira. Enquanto que Vasco x Volta Redonda fecham a rodada na segunda-feira (3), às 20h, no Kleber Andrade, em Cariacica.