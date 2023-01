Fernando Diniz e Luís Castro travam batalha fora dos gramados - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC e Vitor Silva/Botafogo FR

Fernando Diniz e Luís Castro travam batalha fora dos gramadosMarcelo Gonçalves/Fluminense FC e Vitor Silva/Botafogo FR

Publicado 29/01/2023 07:00

Rio - O Clássivo Vovô agita o futebol carioca neste domingo (29), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Atual campeão estadual, o Fluminense é o vice-líder e pode assumir a liderança da competição. Já o Botafogo ocupa o quinto lugar e tenta entrar na zona de classificação para a semifinal.

O duelo entre Fluminense e Botafogo marca o reencontro de duas equipes que travaram duras batalhas em 2022. Em cinco jogos, foram três vitórias dos tricolores, uma dos alvinegros e um empate. Não houve vencedor com margem superior de um gol. Além disso, os jogos foram marcados por muitas polêmicas, em especial a semifinal do Carioca.

No ano passado, Fluminense e Botafogo decidiram uma vaga na final do Carioca. O Time de Guerreiros venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, e carregava a vantagem do empate para a partida de volta no Maracanã. O Alvinegro chegou a abrir 2 a 0 e tinha a vaga nas mãos até os acréscimos, quando Cano colocou os tricolores na decisão. O duelo deixou até John Textor, sócio majoritário do clube, furioso.

Já no Brasileirão, foram dois jogos equilibrados. O Fluminense venceu o jogo do primeiro turno por 1 a 0, no Nilton Santos. Já no returno, o Botafogo novamente saiu na frente e chegou a abrir 2 a 0, mas o Time de Guerreiros buscou o empate e causou nova irritação aos alvinegros. O técnico Luís Castro, inclusive, elogiou o treinador Fernando Diniz e admitiu dificuldade de enfrentá-lo.

Últimos 10 jogos do Fluminense contra o Botafogo:

09/02/2020 - Fluminense 3 x 0 Botafogo

05/07/2020 - Fluminense 0 x 0 Botafogo

04/10/2020 - Botafogo 1 x 1 Fluminense

24/01/2021 - Fluminense 2 x 0 Botafogo

17/04/2021 - Fluminense 1 x 0 Botafogo

10/02/2022 - Fluminense 2 x 1 Botafogo

21/03/2022 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

27/03/2022 - Fluminense 1 x 2 Botafogo

26/06/2022 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

23/10/2022 - Fluminense 2 x 2 Botafogo

Além do retrospecto positivo contra o Botafogo, o Fluminense teve um desempenho de quase 70% de aproveitamento diante dos rivais em 2022. Ao todo, foram 11 clássicos, sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, além do título do Campeonato Carioca após dez anos de jejum. Agora, o Flu tenta manter o status de "Rei do Rio" em 2023 e o primeiro desafio será contra o Alvinegro.